Facebook yeni bir özelliğini test ediyor
Sosyal medya platformu Facebook, kullanıcıların, tek hesaba bağlı 5 kadar profil oluşturabilmesi özelliğini test ediyor.
Dünya 15.07.2022, 08:38
Facebook, kuruluşundan bu yana sürdürdüğü "gerçek isim" politikasında ciddi bir değişikliğe gitme kararı aldı.
Test edilen yeni özelliğe göre, Facebook üyelerinin farklı kullanıcı gruplarıyla etkileşime geçebilmesi için, ana hesaba bağlı en fazla 5 profile sahip olmasına olanacak sağlanacak.
CNN'e konuşan Facebook sözcüsü Leonard Lam'a göre bu özellik, kullanıcıların, deneyimlerini, ilgi alanlarına ve ilişkilerine uyarlamalarına yardımcı olacak.
Değişiklik, üyelerin, profillerini yarı-anonim hale getirmelerine imkan vermiş olacak.
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