Facebook'tan dikkat çeken seçim kararı

Facebook’un ana şirketi Meta, ABD’de yaklaşan ara seçimlerle ilgili bilgiler üzerinde sıkı kontroller uygulamaya başladı. Önceki gün bir blog gönderisiyle duyurulan adımlar kapsamında Meta, 2022 ara seçimleri öncesi bilgi kontrol taktiklerini güçlendirecek ve reklam kurallarını sıkılaştıracak. Şirket, seçimden önceki son hafta boyunca siyasi, sosyal ve seçimle ilgili reklamları yasaklayacak. Mevcut reklamları düzenlemek de yasaklanacak ve insanları oy vermemeye teşvik eden ya da sonuçların meşruiyetini sorgulayan reklamlara izin verilmeyecek. Sosyal medya devinin ayrıca, Ulusal Devlet Sekreterleri Birliği, Ulusal Eyalet Seçim Direktörleri Birliği, eyalet ve yerel seçim yetkilileri ile federal Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı ile düzenli toplantılar yaptığı ifade edildi. 2020 ABD başkanlık seçimleri sürecinde eski Başkan Donald Trump’ın gönderilerine sansür uygulayan Facebook’un açıklaması, “Bu seçimlerde de yine Cumhuriyetçi hesaplar mı hedef alınacak?” sorusunu akıllara getirdi.

Filistin de hedefte

Başta Facebook olmak üzere sosyal medya mecraları, Filistin’i de hedef alıyor. Sadece ağustos ayının ilk yarısında, Facebook, Instagram, TikTok ve Twitter dahil olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarında en az 300 Filistinli gazeteci ve aktivistin hesabı kısıtlandı ya da silindi. Dijital gözlemciler, bu tür engellemelerin genellikle Filistinliler ve İsrailliler arasındaki gerilim anlarında, bölge sakinlerinin İsrail ihlallerini belgelemek için hesaplarını kullanmasıyla ortaya çıktığını belirtiyor. Bu ay başında Filistin toprakları, Gazze’ye yönelik 3 günlük askeri harekatın da dahil olduğu bir dizi kanlı İsrail saldırısına tanık oldu. Saldırılarda en az 49 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 350 kişi yaralandı. Katliamın delili niteliğindeki video ve fotoğrafları Facebook hesabında paylaşan Gazzeli fotoğrafçı Abdulhakim Ebu Riaş, dijital ambargoya uğrayan yüzlerce Filistinliden yalnızca biri. The New Arab’a konuşan Ebu Riaş, “Bu ilk değil, daha önce defalarca hesabımı sildiler. İsrail ihlalinden bahseden herhangi bir Filistin içeriği yayınladığımızda, Facebook, hesaplarımızı doğrudan kısıtlar veya siler” dedi.