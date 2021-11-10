Facebook reklam politikasını değiştiriyor
Sosyal medya devi Facebook, "hassas" konulara dayalı reklamlara izin vermeyecek. Irk, din, sağlık ve siyasi düşünce, bu hassas konular arasında sıralandı. Düzenleme, 19 Ocak 2022'de uygulamaya girecek.
Gelirinin büyük çoğunluğunu dijital reklamlardan elde eden Facebook, reklam politikasında değişikliğe gidiyor.
İstismarla ilgili endişeleri dile getiren şirket, "hassas" konulara ilişkin reklamlara izin vermeyecek.
Irk, sağlık, din, siyasi düşünce ve cinsel yönelim hassas olarak nitelendirilen konular arasında.
Yakın zamanda adını Meta olarak değiştiren şirket, izin verilmeyecek kategorilere "Akciğer kanseri farkındalığı", "Dünya Diyabet Günü", "Yahudi tatilleri" gibi örnekler verdi.
Değişikliğin, 19 Ocak 2022'de yapılacağını açıkladı.
Reklamverenler, Facebook'un elindeki "kullanıcı ilgi alanlarına ilişkin bilgiler sayesinde" hedef kitlelere ulaşabiliyor.
Ancak reklamlar, kullanıcıları etkilemenin yanı sıra dışlamaya da sebep olabiliyor.
Yapılacak değişiklikle Facebook, reklamverenlere belirlediği hassas konularda artık hedefleme seçeneği sunmayacak.
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|15
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|11
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|11
|13
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|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
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|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
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|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
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|2. Man City
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|23
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|11
|23
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|11
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|17
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|17
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|11
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|9. Tottenham
|11
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|10. Crystal Palace
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|15
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|15
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|11
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|11
|12
|15. Leeds United
|11
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|11
|10
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|10
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|11
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|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
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|12
|27
|4. Atletico Madrid
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|23
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|13
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