Eyalet başbakanı nehir suyunun temiz olduğunu kanıtlamak isterken hastanelik oldu
Hindistan'ın Pencap eyaletinin Başkanı Bhagwant Mann, nehir suyunun temiz olduğunu göstermek için bir bardak su içtikten sonra şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Dünya 22.07.2022, 12:14 22.07.2022, 16:12
Olay, Hindistan'ın Pencap vilayetinde gerçekleşti. Pencap eyaleti Başbakanı
Bhagwant Mann, 17 Temmuz'da Sultanpurlodhi kentindeki bir törene katıldı.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Kali Bein nehrinin temizlenmesinin 22. yıldönümünü kutlamak için gerçekleştirilen tören kapsamında kutsal nehirden bir bardak su alıp içen Başbakan Mann, suyun halen içilecek ölçüde temiz olduğunu savundu.
Olaydan iki gün sonra Başbakan Mann, mide ağrısı çekmeye başladı. Pencap vilayetinin başkenti Chandigarh'daki ofisinde rahatsızlanan Mann, daha sonra helikopterle ülkenin başkenti Yeni Delhi'deki bir hastaneye taşındı. Mann'a yapılan testler, enfeksiyon kaptığını gösterdi.
Tedavisi gerçekleştirilen Başbakan Mann, daha sonra taburcu edildi.
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