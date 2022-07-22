Eyalet başbakanı nehir suyunun temiz olduğunu kanıtlamak isterken hastanelik oldu

Olay, Hindistan'ın Pencap vilayetinde gerçekleşti. Pencap eyaleti Başbakanı

Bhagwant Mann, 17 Temmuz'da Sultanpurlodhi kentindeki bir törene katıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Kali Bein nehrinin temizlenmesinin 22. yıldönümünü kutlamak için gerçekleştirilen tören kapsamında kutsal nehirden bir bardak su alıp içen Başbakan Mann, suyun halen içilecek ölçüde temiz olduğunu savundu.

Olaydan iki gün sonra Başbakan Mann, mide ağrısı çekmeye başladı. Pencap vilayetinin başkenti Chandigarh'daki ofisinde rahatsızlanan Mann, daha sonra helikopterle ülkenin başkenti Yeni Delhi'deki bir hastaneye taşındı. Mann'a yapılan testler, enfeksiyon kaptığını gösterdi.

Tedavisi gerçekleştirilen Başbakan Mann, daha sonra taburcu edildi.