Evine bomba isabet eden Ukraynalı futbolcu yaşamını yitirdi

Rusya'nı Ukrayna'ya başlattığı askeri harekâtta çok sayıda sivil de yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz sezon alt liglerde gol krallığı yaşayarak şampiyonanın en iyi futbolcusu seçilen Dima Martynenko, evine bomba isabet etmesi sonucu annesiyle birlikte yaşamını yitirdi.

7 yaşındaki kız kardeşinin kafasına şarapnel parçası isabet etti ve durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Babası ise bu saldırı sonucunda hayatta kaldı.

Altyapı eğitimini Luhansk'ta alan 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Kiev bölgesinin amatör ikinci liginde gol kralı olmuş ve şampiyonanın en iyi oyuncusu seçilmişti.

Martynenko'nun vefat haberini, FC Hostomel'den bir taım arkadaşı yaptığı Facebook paylaşımıyla duyurdu.

Daha sonra Martynenko'nun acı kaybı Ukrayna Futbol Federasyonu tarafından da doğrulandı.

Fanatik