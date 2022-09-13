Evde beslediği kanguru tarafından öldürüldü
Polis, Avustralyalı bir adamın evcil hayvan olarak beslediği bir kanguru tarafından saldırıya uğradıktan sonra öldüğünü söyledi.
Dünya 13.09.2022, 07:33 13.09.2022, 07:46
Bir akrabası, 77 yaşındaki adamı pazartesi günü Perth kentinin yaklaşık 400 km güneyindeki Redmond'daki evinde ciddi şekilde yaralanmış halde buldu.
Sağlık görevlileri kırsal mülke vardıklarında, kanguru adamı tedavi etmelerini engelledi.
Polis hayvanı vurmak zorunda kaldı. Adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Bir polis sözcüsü basına, adamın günün erken saatlerinde vahşi bir hayvan olan kanguru tarafından saldırıya uğradığına inandıklarını söyledi.
Avustralya yaklaşık 50 milyon kanguruya ev sahipliği yapıyor, ancak saldırılar nadir.
Bu, 1936'dan beri Avustralya'da bildirilen ilk ölümcül vaka.
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