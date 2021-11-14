Eski prenses ülkeden ayrıldı

Japonya İmparatoru'nun yeğeni olan eski Prenses Mako, geçtiğimiz günlerde dünya evine girdiği eşiyle birlikte yeni bir hayata başlamak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.

Üniversitede tanıştığı sevgilisi Kei Komuro ile evlenmek için Kraliyet unvanından vazgeçen 30 yaşındaki Mako Komuro, eşiyle birlikte Tokyo Haneda Uluslararası Havalimanı'nda yoğun bir basın ordusunun arasından geçerek New York uçağına gitti.

Uçak alandan ayrıldığı sırada çok sayıda kişi çifte el salladı.

İmparatorluk hukukuna göre, halk tabakasından biriyle evlenen imparatorluk ailesi üyesi kadın, kraliyet statüsünü kaybediyor.

Çiftin evliliği, Japonya'da kraliyet ailesinin medyada sıkça yer alması ve toplumsal cinsiyet rolleri gibi tabu sayılacak bazı meselelerin kamuoyunda tartışılmasının önünü açmıştı.

Yaşadığı stresli sürecin ardından eski Prenses Mako'ya bu yıl içerisinde travma sonrası stres bozukluğu teşhisi konmuştu.

Eşi Komuro ve ailesinin kamuoyuna yansıyan "mali problemine" yönelik Mako, "Gerçek dışı bilgilere aldırmaksızın benim için sessizce endişelenenlere minnettarım. En büyük endişem, iftiraların sürdürülmesi." demişti.

"Benim için Komuro yeri doldurulamaz biri" diyen Mako, "Evlilik, kalplerimiz sevgi beslerken, hayatımızın gerekli bir tercihi." ifadesini kullanmıştı.

Mako, eşinin iş hayatını sürdürdüğü ABD'deki yaşamlarına yönelik soruya, "Arzum, yeni ortamımda huzurlu bir hayat sürdürmek." yanıtını vermişti.

Her ikisi de 30 yaşında olan çift, düğünün ardından ABD'ye gidinceye kadar bir süreliğine bir daire kiralamıştı.

Kei Komuro, New York'ta bir hukuk firmasında çalışıyor.

Kaynak: Euronews