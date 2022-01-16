Eski cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
Mali'nin darbeyle görevden uzaklaştırılan eski Cumhurbaşkanı Keita 76 yaşında hayatını kaybetti.
Dünya 16.01.2022, 19:20
Mali'de mevcut askeri cunta tarafından devrilen eski Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, başkent Bamako’da yaşamını yitirdi.
Ailesi tarafından basına yapılan açıklamada, devrik lider Keita'nın yerel saatle 09.00'da Bamako’daki konutunda hayatını kaybettiği bildirildi.
Ailesi, 76 yaşındaki Keita’nın ölüm nedeniyle ilgili bilgi paylaşmadı.
Mali’de 2013-2020 döneminde cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Keita, mevcut cunta yönetimi tarafından 18 Ağustos 2020 darbesiyle istifa ettirilmişti.
Kaynak: AA
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