Eski bakanın oğlu vatandaşlıktan feragat edince serbest bırakıldı

Siyasi aktivistin tahliye edildiğine dair açıklama, ailesi tarafından yapıldı.

Açıklamada, Mısır'daki çeşitli laik siyasi grupların üyesi ve ülkedeki Filistin yanlısı BDS hareketinin kurucularından olan Şaat'ın 6 Ocak akşamı serbest bırakıldığı ardından da Kahire'deki Filistin Yönetimi temsilcisine teslim edildiği belirtildi.

Aile, 50 yaşındaki Şaat'ın hava yoluyla Ürdün'e oradan da Fransa'ya gitmek için yola çıktığı bilgisini paylaştı.

Şaat'ın tutuklanmasının ardından sınır dışı edilen Fransız eşi Celine Lebrun Shaath, Paris yönetimine eşini serbest bırakması talebiyle Kahire'ye baskı uygulaması için lobi faaliyetleri yürütmüştü.

Mısır makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Halihazırda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın uluslararası ilişkiler danışmanlığını yürüten, eski Filistin Dışişleri Bakanı Nebil Şaat'ın oğlu Rami Şaat'ın Filistin ve Mısır vatandaşlığı bulunuyordu.

Şaat, medyada "El-Emel (umut) hücresi" olarak bilinen dava kapsamında "devlete karşı kışkırtma" suçlamasıyla Haziran 2019'da Mısır makamları tarafından Kahire'de gözaltına alınmıştı.

Abdulfettah el Sisi yönetimindeki Mısır, insan hakları örgütleri tarafından muhaliflere yönelik sert tutumu nedeniyle eleştiriliyor.

Sisi yönetimi ise insan hakları ihlalleri olduğu yönündeki suçlamaları reddediyor.