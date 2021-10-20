Esed rejiminin askeri aracına bombalı saldırı
Şam'da Esed rejiminin askeri aracına bombalı saldırı düzenlendiği iddia edildi.
Dünya 20.10.2021, 09:20
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki başkent Şam'da bir askeri araca bombalı saldırı düzenlendiği ileri sürüldü.
Esed rejiminin haber ajansı SANA, Şam kent merkezinde rejim unsurlarını taşıyan bir aracın geçişi sırasında patlama meydana geldiğini iddia etti.
Haberde, 2 adet patlayıcıyla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı öne sürüldü.
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