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Esed rejimine ait askeri helikopter düştü

Suriye'de Esed rejimine ait bir askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında düştü. Mürettebattan kurtulan olmadı.

Dünya 04.09.2022, 15:17 04.09.2022, 15:37
Esed rejimine ait askeri helikopter düştü

Helikopterin düştüğünü, Suriye resmi haber ajansı SANA duyurdu.

Askeri helikopterin sabah saatlerinde Hama kentinde eğitim uçuşu yaptığı bilgisi verildi.

Uçuş sırasında helikopterde teknik bir arıza oluştuğu açıklandı. Pilotun ve uçuş personelinin yaşamını yitirdiği de ifade edildi. Helikopterde kaç kişinin bulunduğu bilgisi ise paylaşılmadı.

#Esed rejimi #Suriye
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