Esed rejimine ait askeri helikopter düştü
Suriye'de Esed rejimine ait bir askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında düştü. Mürettebattan kurtulan olmadı.
Dünya 04.09.2022, 15:17 04.09.2022, 15:37
Helikopterin düştüğünü, Suriye resmi haber ajansı SANA duyurdu.
Askeri helikopterin sabah saatlerinde Hama kentinde eğitim uçuşu yaptığı bilgisi verildi.
Uçuş sırasında helikopterde teknik bir arıza oluştuğu açıklandı. Pilotun ve uçuş personelinin yaşamını yitirdiği de ifade edildi. Helikopterde kaç kişinin bulunduğu bilgisi ise paylaşılmadı.
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