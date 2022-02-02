Ersin Tatar koronavirüse yakalandı
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Tatar, "Genel durumum iyi ve kendimi izole ettiğimi siz değerli halkıma iletmek istiyorum" açıklamasını yaptı.
Dünya 02.02.2022, 11:55
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tatar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Burun tıkanıklığı, akıntısı ve de nezle benzeri semptomların görülmesinin ardından yaptırdığım PCR test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Genel durumum iyi ve kendimi izole ettiğimi siz değerli halkıma iletmek istiyorum. Her zaman belirttiğim gibi Sağlık Bakanlığı ve uzmanlarımızca açıklanan tedbirlere harfiyen riayet ederek aşımızı olalım.
Birlik ve dayanışma içerisinde bu salgını en kısa süre içerisinde atlatacağımıza inancım tamdır. Geçmiş olsun dileklerini gönderen ve iletmekte olan değerli halkıma teşekkür ediyorum."
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