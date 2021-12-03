banner38

"Ermeniler mayınlı yerlerin haritasını vermiyor"

Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva, Karabağ'ın işgalden kurtarılması sonrasında Ermenilerin mayınları döşedikleri yerlerin haritasını vermeyi reddettiğini belirterek bunun insanlık suçu olduğunu söyledi.

Dünya 03.12.2021, 08:01
"Ermeniler mayınlı yerlerin haritasını vermiyor"

İtalya'nın başkenti Roma'da İtalyan Parlamentosunda temaslarda bulunan Sabina Aliyeva, Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Meclis Başkan Yardımcısı Ettore Rosato ile basın toplantısı düzenledi.

Aliyeva, bu ziyaretiyle Ermenistan'ın Karabağ'ı işgali sırasında yaşanan insan hakları ihlallerini İtalyan muhataplarına aktarma fırsatı bulduklarını dile getirerek, geçen yılki İkinci Karabağ Savaşı'nda Ermenistan silahlı kuvvetlerince sivil yaşam alanlarının yasaklanmış silahlarla hedef alınmasıyla aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini anımsattı.

"Bu insanlık suçudur"

Azerbaycan Ombudsmanı, Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından pek çok vatandaşın memleketine dönme hasreti çektiğini belirterek, "Ancak halen güvenlik sorunu var. Yüzlerce mayın temizlenmiştir. Halen de çok sayıda mayın var ve insanların yaşamına tehdittir. Ermeniler mayınları döşediği yerlerin haritasını vermeyi reddetmektedir. Bu insanlık suçudur." dedi.

İtalya Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Rosato da savaştan sonra Karabağ'ı ve bölgede bombalanan sivil yerleri ziyaret eden ilk uluslararası heyetlerden birinde yer aldığını hatırlatarak, İtalya'nın her zaman diyaloğa dönülmesi ve barış için çalıştığını kaydetti.

Rosato, mayınların temizlenmesinin bölgede hayatın normale dönmesi açısından öncelikli hedeflerden olduğunu dile getirdi.

"Topraklarımızda ekolojik bir cinayet vardır"

Basın toplantısının ardından açıklama yapan Aliyeva, topraklarında çok sayıda mayın olduğunun altını çizerek, "Topraklarımızda ekolojik bir cinayet vardır. Bizim medeni, tarihi, dini mabetlerimize Ermeniler ciddi zararlar vermiştir. Biz bu konuda hazırladığımız raporları, İtalya'daki muhataplarımıza anlatmayı borç bildik." ifadelerini kullandı.

"Çok büyük merak ve dikkatle bizi dinlediler"

Avrupa devletlerinin çoğu zaman susmayı tercih ettiğine dikkati çeken Aliyeva, şunları kaydetti:

"Azerbaycan heyetlerini dinlemeye hazır değillerdi. Hazırladığımız görselleri kendilerine verdiğimizde onlar artık bazı şeyleri inkar edemiyorlar. İtalya, Azerbaycan için stratejik partner ülkedir. İtalya'daki bu temaslarımız vacip ve önemlidir. Çok büyük merak ve dikkatle dinlediler. Bunların tekrar yaşanmaması için bu temaslar önemlidir diye düşünüyorum. Savaş suçlarına göz yummak, bunlar karşısında susmak, gelecekte bunların tekrarlanmasına yol açar."

#azerbaycan
Yorumlar (0)
banner35
14
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7