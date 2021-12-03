"Ermeniler mayınlı yerlerin haritasını vermiyor"

İtalya'nın başkenti Roma'da İtalyan Parlamentosunda temaslarda bulunan Sabina Aliyeva, Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Meclis Başkan Yardımcısı Ettore Rosato ile basın toplantısı düzenledi.

Aliyeva, bu ziyaretiyle Ermenistan'ın Karabağ'ı işgali sırasında yaşanan insan hakları ihlallerini İtalyan muhataplarına aktarma fırsatı bulduklarını dile getirerek, geçen yılki İkinci Karabağ Savaşı'nda Ermenistan silahlı kuvvetlerince sivil yaşam alanlarının yasaklanmış silahlarla hedef alınmasıyla aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini anımsattı.

"Bu insanlık suçudur"

Azerbaycan Ombudsmanı, Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından pek çok vatandaşın memleketine dönme hasreti çektiğini belirterek, "Ancak halen güvenlik sorunu var. Yüzlerce mayın temizlenmiştir. Halen de çok sayıda mayın var ve insanların yaşamına tehdittir. Ermeniler mayınları döşediği yerlerin haritasını vermeyi reddetmektedir. Bu insanlık suçudur." dedi.

İtalya Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Rosato da savaştan sonra Karabağ'ı ve bölgede bombalanan sivil yerleri ziyaret eden ilk uluslararası heyetlerden birinde yer aldığını hatırlatarak, İtalya'nın her zaman diyaloğa dönülmesi ve barış için çalıştığını kaydetti.

Rosato, mayınların temizlenmesinin bölgede hayatın normale dönmesi açısından öncelikli hedeflerden olduğunu dile getirdi.

"Topraklarımızda ekolojik bir cinayet vardır"

Basın toplantısının ardından açıklama yapan Aliyeva, topraklarında çok sayıda mayın olduğunun altını çizerek, "Topraklarımızda ekolojik bir cinayet vardır. Bizim medeni, tarihi, dini mabetlerimize Ermeniler ciddi zararlar vermiştir. Biz bu konuda hazırladığımız raporları, İtalya'daki muhataplarımıza anlatmayı borç bildik." ifadelerini kullandı.

"Çok büyük merak ve dikkatle bizi dinlediler"

Avrupa devletlerinin çoğu zaman susmayı tercih ettiğine dikkati çeken Aliyeva, şunları kaydetti:

"Azerbaycan heyetlerini dinlemeye hazır değillerdi. Hazırladığımız görselleri kendilerine verdiğimizde onlar artık bazı şeyleri inkar edemiyorlar. İtalya, Azerbaycan için stratejik partner ülkedir. İtalya'daki bu temaslarımız vacip ve önemlidir. Çok büyük merak ve dikkatle dinlediler. Bunların tekrar yaşanmaması için bu temaslar önemlidir diye düşünüyorum. Savaş suçlarına göz yummak, bunlar karşısında susmak, gelecekte bunların tekrarlanmasına yol açar."