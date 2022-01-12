Ermeni mevzilerinden Azerbaycan askerlerine ateş açıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ermeni Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler dün yerel saatle 23.20 ile bugün 05.10'a kadar Başargeçer ilinin Yukarı Şorca yerleşim birimindeki mevzilerinden Kelbecer ilinin Zeylik ve Yellice, Şemsettin ilinin Çınarlı ve Muğancık köyleri istikametindeki mevzilerinden Tovuz ilinin Muncuklu, Ağbulag, Goşa, Kohanebi ve Esrik Cirdahan köyleri istikametindeki Azerbaycan mevzilerine belirli aralıklarla ateşli silahlar ve makineli tüfeklerle ateş açtı.

Ermenistan'ın özel bir sebep olmaksızın ve ilgili üçlü bildirilerden (Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan bildiriler) doğan yükümlülüklerini ihlal ederek iki ülke sınırındaki durumu gerginleştirmesi "kasıtlı bir askeri provokasyon ve askeri macera" olarak nitelendirildi.

Bakanlık, karşı tarafa yeterli ve orantılı bir şekilde yanıt verildiğini, çatışmalarda Azerbaycan ordusundan can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Bölgede durum, göreceli olarak sakin ve Azerbaycan askerlerinin kontrolünde.

Dün öğle saatlerinde, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin ateşi sonucu bir Azerbaycan askeri şehit olmuş, olay sonrasında bölgede durum gerginleşmişti.