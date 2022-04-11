Erivan yönetimi normalleşme için 5 ilkeyi kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ilişkilerin normalleşmesi için sunulan 5 ilkenin Ermenistan tarafından kabul edildiğini bildirdi. 5 madde şu şekilde: 1) İki devletin birbirlerinin egemenliğini tanıması. 2) Toprak iddiasında bulunmamaları. 3) Birbirlerinin güvenliğini tehdit etmemeleri. 4) Sınırların belirlenmesi. 5) Ulaştırma ve iletişim hatlarının açılması.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile devletlerarası ilişkilerin normalleşmesi için sunulan 5 ilkenin Ermenistan tarafından kabul edildiğini bildirdi.
Azerbaycan, ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan’a, “devletlerin birbirlerinin egemenliğini ve siyasi bağımsızlığını karşılıklı olarak tanıması”, “devletlerin birbirlerine karşı toprak iddiasında bulunmadığı ve gelecekte de bu tür iddialarda bulunulmama konusunda yasal bir zorunluluklarının olduğunun karşılıklı teyidi”, “birbirlerinin güvenliğini tehdit etmekten ve BM Antlaşması’nın amaçlarıyla bağdaşmayan diğer durumlardan kaçınmak”, “sınırların belirlenmesi ve diplomatik ilişkilerin kurulması” ve “ulaştırma ve iletişim hatlarının açılması, diğer ilgili iletişim ağlarının kurulması ve çıkar alanlarında iş birliği” maddelerinden oluşan teklif sunmuştu.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
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|38
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|29
|35
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|29
|35
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|29
|34
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|33
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|31
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|1. M.City
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|30
|62
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|31
|57
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|51
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|32
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|32
|36
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|31
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|34
|16. Leeds United
|32
|33
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|22
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|31
|21
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|O
|P
|1. Real Madrid
|31
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|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
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|57
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