Erivan yönetimi normalleşme için 5 ilkeyi kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile devletlerarası ilişkilerin normalleşmesi için sunulan 5 ilkenin Ermenistan tarafından kabul edildiğini bildirdi.

Azerbaycan, ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan’a, “devletlerin birbirlerinin egemenliğini ve siyasi bağımsızlığını karşılıklı olarak tanıması”, “devletlerin birbirlerine karşı toprak iddiasında bulunmadığı ve gelecekte de bu tür iddialarda bulunulmama konusunda yasal bir zorunluluklarının olduğunun karşılıklı teyidi”, “birbirlerinin güvenliğini tehdit etmekten ve BM Antlaşması’nın amaçlarıyla bağdaşmayan diğer durumlardan kaçınmak”, “sınırların belirlenmesi ve diplomatik ilişkilerin kurulması” ve “ulaştırma ve iletişim hatlarının açılması, diğer ilgili iletişim ağlarının kurulması ve çıkar alanlarında iş birliği” maddelerinden oluşan teklif sunmuştu.