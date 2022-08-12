"Erişte yiyen fakir turist istemiyoruz"

Yeni Zelanda Turizm Bakanı Stuart Nash, ülkeye daha fazla zengin turistin gelmesi için çalışacaklarını belirterek, “erişte yiyip, günde 10 dolar harcayan turistleri” ağırlamayı tercih etmediklerini söyledi.

Kovid-19 salgını yüzünden uzun bir süre sınırlarını kapatan Yeni Zelanda, 1 Ağustos tarihinde kısıtlamaları tamamen kaldırarak yeniden yabancı turistleri ülkede ağırlamaya başladı.

Turizm sezonuyla ilgili basına açıklamalarda bulunan Nash, fazla para harcayan turistleri ülkede görmek istediklerini söyledi.

Nash, “Turizm pazarlama stratejisi olarak yüksek kaliteli turistlere hedefliyoruz. Sırt çantalı turistleri de ağırlayacağız. Ancak Facebook'ta günde 10 dolarla ülke içinde nasıl yolculuk yaptıklarını anlatan ve erişte yiyen turistleri hedef almayacağız.” dedi.

Salgın öncesi turizm, bu ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYİH) yüzde 9’unu teşkil ediyordu.

Nash, salgın öncesi de yine uçakta lüks mevkide yolculuk yapan, özel helikopterler kiralayıp, pahalı lokantalarda yemek yiyen turistleri tercih ettiğini söylemişti.

Bu arada Otago Üniversitesi’nde turizm dersleri veren profesör James Higham zengin turistlerin daha çok para harcadığına dair somut kanıtlar olmadığını belirterek, zengin turistlerin, diğerlerine oranla çevre koruması açısından daha duyarsız olabilecekleri saptamasında bulundu.

Kaynak: Euronews