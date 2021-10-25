Erdoğan ve Aliyev açacak: Sadece 8 ayda inşa edildi

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ilk havalimanı yarın Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev'in katılacağı törenle hizmete girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı olacak.

Temeli 14 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından atılan Fuzuli Havalimanı en yüksek uluslararası standartlara uygun olarak 8 ayda uçakları kabul edecek hale geldi. Havalimanına ilk test uçuşu 22 Ağustos'ta gerçekleştirildi.

Havalimanının pisti 3 bin metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde. Terminali saatte 200 yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip. Büyük kargo uçakları dahil tüm geniş gövdeli uçaklar Fuzuli Havalimanı'nda rahatlıkla iniş ve kalkış yapabilecek.

Otomatik sistemlerle donatılmış, uluslararası sivil havacılık ve taşımacılık standartlarına uygun kontrol kulesine sahip havalimanının inşaatında Türk şirketleri de yer aldı.

"Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı"

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un 16 Ekim'de imzaladığı kararname ile Fuzuli Havalimanı'na, "uluslararası havalimanı" statüsü verilmesi ve bu konuda ilgili uluslararası kuruluşlara bilgi gönderilmesi yönünde karar aldı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), havalimanını FZL kodu ile uluslararası havalimanları listesine aldı.

Uluslararası uçuşların da yapılacağı Fuzuli Uluslararası Havalimanı, bu sayede Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı olacak.

Havalimanının bölgedeki turizm ve ticaretin gelişmesine katkı sunması bekleniyor.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya gidecek turist kafileleri de Fuzuli Havalimanı üzerinden taşınacak. Havalimanı Şuşa'ya yaklaşık 100, başkent Bakü'ye ise yaklaşık 300 kilometre mesafede yer alıyor.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, inşaat sürecinde havalimanına gerçekleştirdiği ziyaretlerden birinde, "Havalimanı inşaatı bu yıl başladı. O zaman demiştim ki Fuzuli Uluslararası Havalimanı bu yıl açılacak. Belki de dünyada hiçbir havalimanı bu hızla inşa edilmemiştir. Pist hazır. Son hazırlıklar yapılıyor. Bu havalimanı Karabağ'ın hava kapısıdır." ifadesini kullanmıştı.