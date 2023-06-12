Erdoğan'ın kazanması Yemen'de böyle kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha kazanması Yemen'in Taiz şehrinde düzenlenen törenle kutlandı.
Dünya 12.06.2023, 20:02
Türkiye'de 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenen seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi sadece yurt içinde değil dünyanın farklı noktalarında da sevinçle karşılandı.
Yemen’in Taiz şehrinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın galibiyeti münasebetiyle büyük bir etkinlik düzenlendi.
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