Erdoğan'dan G-20 liderlerine teklif: Göç komisyonu kuralım başkanlığa talibiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan gündemiyle toplanan G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi’ne Vahdettin Köşkü’nden video konferans yöntemiyle katıldı. Afganistan’da yeni bir siyasi ve jeopolitik hakikatle karşı karşıya olunduğunu dile getiren Erdoğan, “Ülkede güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel düzeyde değil uluslararası ölçekte de kritik önemdedir. Diyalog kanallarını açık tutarak stratejik sabırla ve kademeli bir yaklaşımla Taliban’ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz.” diye konuştu.

Afgan halkının siyasi belirsizlik yanında 40 seneyi aşan istikrarsızlık, çatışma ve terörün yıkıcı sonuçlarıyla da mücadele ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

“Böyle bir dönemde uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme, bu ülkeyi kendi kaderine terk etme lüksü yoktur. Siyasi süreçten bağımsız olarak ülkede giderek derinleşen insani kriz nedeniyle Afgan halkıyla güçlü bir dayanışma sergilememiz gerekiyor. Türk Kızılay son olarak 33 tonluk gıda yardımı sağladı. İlave kapsamlı bir insani yardım paketi üzerinde de çalışıyoruz. Bu zor günlerinde Afgan halkına karşı kardeşlik görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Kabil Havaalanı'nda 26 Ağustos’ta DEAŞ tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında, ayrıca son günlerde Kabil’de ve diğer bazı vilayetlerde yaşanan eylemlerde görüldüğü gibi terör tehdidi halen sürmektedir. Afganistan’daki gelişmelerin göç akını riskini artırdığı da malumunuzdur.”

GÖÇE KARŞI ÇALIŞMA GRUBU KURULSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3,6 milyonu Suriye’den gelenler olmak üzere yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin, Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamayacağını belirterek, şunları söyledi:

“Türkiye’nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır. G20’nin küresel ekonomiye yansımaları da akılda bulundurularak göç ve zorla yerinden edilme konularını gündeminde tutmasını bu bakımdan zaruri addediyorum. Bu küresel soruna sistematik bir bakış açısının getirilebilmesi maksadıyla G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz. Endonezya dönem başkanlığında bu alanda somut adımlar atmak için ciddi fırsatlara sahip olduğumuza inanıyorum.”

Afganistan’a destek devam edecek

Halihazırda Türkiye’de burslu olarak bin 100 Afgan öğrenci okuduğunu kaydeden Erdoğan, “Geçmişten bugüne burs verdiğimiz toplam Afgan öğrenci sayısı 10 bini aşmıştır. Afganistan’da bu desteğimiz devam etmektedir.” dedi.

Önce iklimi bozanlar adım atsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı”na (COP15) video mesaj gönderdi.

İnsanlık olarak iklim değişikliği, çevre felaketleri, kirlilik, su ve gıda güvenliği ile biyolojik çeşitlilik kaybı gibi sınamalarla karşı karşıya olunduğunu dile getiren Erdoğan, son dönemde dünyanın farklı köşelerinde yaşanan ve ciddi kayıplara yol açan tabii afetlerin bu sorunların ulaştığı vahim boyutları gösterdiğine işaret etti. Bu durumun çatışmalara yol açtığını ve insanları göçe zorladığını anlatan Erdoğan, “Medeniyetler beşiği olan Akdeniz’i büyük bir mülteci kabristanına çeviren sebeplerden biri de çevrenin tahrip olmasıdır. Geleceğimizi etkileyen bu tehdit karşısında elbette öncelikle adım atması gerekenler iklim değişikliğine yol açan sıkıntıların ortaya çıkmasında tarihi mesuliyeti bulunanlardır. Ancak iklim değişikliği ve çevre kaynaklı sorunlarla mücadele sadece belli ülkelere havale edilemez. Ekonomik gücü, coğrafi konumu, tarihi sorumluluğu ne olursa olsun tüm ülkelerin elini taşın altına koyması şarttır.” değerlendirmesinde bulundu. Bu süreçte yurt içinde ve yurt dışında biyolojik çeşitliliğin korunması için gerekli adımların atılmasında öncü rol oynayacaklarına değinen Erdoğan, karşı karşıya olunan tüm küresel imtihanlara adil, hakkaniyetli ve vicdanlı çözümlerin bulunacağına olan inancını yineledi.

Hep omuz omuza yürüdük

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma için, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Uçma’nın ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çok sayıda milletvekili, siyasi partilerin temsilcileri ile belediye başkanları da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aile yakınlarının yanına giderek taziyelerini iletti. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

DAVA VE YOL ARKADAŞIMDI

Erdoğan, cenaze namazının ardından Uçma’nın naaşı başında yaptığı konuşmada, “Şu anda musallada bulanan ve Rabbimize uğurlayacağımız İsmet Uçma kardeşim, Uçma ailesi olarak Kemal kardeşimle yaklaşık 40 yılı mütecaviz bir kardeşliğimiz var. İsmet ile hakeza ona yakın bir kardeşliğimiz var. Dava ve yol arkadaşlığımızda hakikaten hiç mi hiç sapma yapmamış, hep el ele, omuz omuza, gönül gönüle bu yolda yürüdük.” diye konuştu.Erdoğan, İsmet Uçma’nın, İşaret Yayınları ile hak ve hakikati işaretleyen eserler manzumesini ve düşünce, fikir hayatında özellikle bunları işaret eden bir kardeşi olarak bu yolda omuz omuza yürüdüklerini dile getirdi. Uçma’nın cenazesi, törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.