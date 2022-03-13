Erbil'de füzeli saldırı

Gece saatlerinde Erbil’e çok sayıda füze atıldı. Erbil havalimanı civarı, ABD’nin Erbil Başkonsololuğu yakınları ile Molla Omer Köyü ve çevresine ondan fazla füze isabet ettiği açıklandı.

Saldırının ardından koalisyona ait savaş uçakları bölge üzerinden denetim uçuşu yaptı. Güvenlik güçleri güvenlik tedbirlerini arttırdı. Çevredeki tüm yollar ulaşıma kapatıldı.

IKBY Bölgesi Sağlık Bakanı Saman Berzenci, herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı.

Erbil Valisi Ümit Hoşnav da, “Erbil’de durum kontrol altında" dedi. Hoşnav ayrıca yerleşim yerlerinin hedef alındığını, bir televizyon binasında büyük bir hasar meydana geldiğini ancak can kaybı olmadığını açıkladı.

Füze saldırısı Irak dışından yapıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurdu.

Anti-Terör Birimi, resmi Facebook hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." denildi.

Hasar dışında can kaybı olmadığı belirtilen açıklamada, saldırının "doğudan yönlendirildiği" ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

"Erbil saldırısı, halkımızın güvenliğini hedef aldı"

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Erbil'deki saldırının halkın güvenliğini hedef aldığını belirterek, konuyla ilgili incelemelere başlayacaklarını bildirdi.

Kazımi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Aziz Erbil kentine saldırı ve sakinlerinin korkutulması, halkımızın güvenliğine saldırıdır." dedi.

"Kardeşim" dediği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile olayı görüştüğünü ifade eden Kazımi, "Güvenlik güçlerimizi; bu saldırıyla ilgili incelemeler yapacak. Kentlerimizin güvenliği ve halkımızın selametini hedef alan saldırılara karşı koyacağız." dedi.

"Erbil ihanetin ateşi altında"

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Erbil’e yapılan füze saldırılarıyla ilgili, "Erbil, yenilgi ve ihanetin ateşi altında." dedi.

Sadr, Erbil’deki ABD Başkonsolosluğuna yönelik füze saldırısı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Erbil, yenilgi ve ihanetin ateşi altında. Kürtler Iraklı değilmiş gibi, bir de açlık acısı altında. Onlar, (Kürtler) Irak’ın akciğeri ve ayrılmaz parçasıdır. Erbil, ancak istiklal, egemenlik ve itidale baş eğer. Ey Erbil ve Kürtler; ulusal çoğunluk hükümeti gerçekleşene kadar size benden selam."

"Erbil’deki terör saldırısını şiddetle kınıyorum"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil'e yapılan terör saldırısını şiddetle kınadı.

IKBY Hükümeti Twitter hesabından saldırıya ilişkin açıklama yapan Barzani, "Erbil korkaklara karşı boynunu eğmez. Erbil'de birkaç yere yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum." dedi.

Barzani, Erbil halkının müsterih olması ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uyması talebinde bulundu.