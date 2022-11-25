Enver İbrahim Erdoğan’la konuşmasını halka dinletti

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, hükümeti kurma görevini genel seçimde en fazla sandalye kazanan Umut İttifakı (PH) lideri 75 yaşındaki Enver İbrahim’e verdi. Kraliyet Sarayı’nın açıklamasına göre, hükümeti kurmakla görevlendirilen Enver’e mütevazı olmasını tavsiye eden Abdullah Şah, siyasi istikrarın sağlanması için tüm muhalefet partilerine de yeni kurulacak hükümetle uzlaşmacı hareket etmeleri çağrısında bulundu. Öte yandan, Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) liderliğindeki Ulusal Cephenin (BN) ise Enver’i desteleyerek başbakanlık yolunu açtığı belirtiliyor. 222 sandalye bulunan Malezya meclisinde hükümetin kurulabilmesi için en az 112 milletvekilinin desteği gerekiyor. Umut İttifakı, 30 milletvekili bulunan BN’nin desteğiyle 112 sandalye sayısına ulaşıyor.

İLK KEZ KOLTUĞA OTURACAK

Enver İbrahim, yersiz suçlamalar, hukuki olmayan yargılama süreçleri sonucu yıllarca hapiste kalmış ve 20 yıl boyunca muhalefet sıralarında yer almış bir siyasetçi olarak ilk kez başbakanlık koltuğuna oturacak. Malay, Çin ve Hint kökenli halkların yaşadığı ve Müslümanların çoğunlukta olduğu Malezya’da kral, 9 eyaletteki hanedanlardan 5 yıllık dönem için seçiliyor. Kralın yetkisi genel olarak meclisde çoğunluk sağlayacak başbakanı seçmekten ibaret.

Erdoğan’ın tebriğini halka dinletti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı olarak atanması dolayısıyla Enver İbrahim’i telefonda tebrik etti. Erdoğan görüşmede, seçim zaferi ve başbakan olarak atanması dolayısıyla Enver İbrahim’i tebrik etti. İbrahim, Erdoğan ile telefon konuşmasını vatandaşlarına dinletti. Erdoğan, “İslam coğrafyasının iki kanadında yer alan ülkelerimiz arasındaki müstesna ilişkileri, selefinizin temmuz ayındaki Türkiye ziyaretinde ‘Kapsamlı Stratejik Ortaklık’ seviyesine yükselttik” derken İbrahim ise “Engin tecrübelerinizden yararlanmayı dört gözle bekliyorum. İlham vericisiniz ve zor zamanlarda iyi bir kardeşimiz olarak yanımızda oldunuz. Malezya ile Türkiye arasındaki ikili ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerimizi geliştirmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.