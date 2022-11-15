Enerji krizi ile karşı karşıya kalan Fransa'da elektrik kesintisi yaşanabilir

Fransız enerji sağlayıcısı EDF, faal nükleer santral varlığının normalden daha az olması sebebiyle bu kış ülkede birkaç günlük elektrik kesintilerinin yaşanabileceğini bildirdi.

Bloomberg'deki habere göre, nükleer santrallerdeki bakım-onarım çalışmaları sistemi altüst edebilir ve "ihracatçı" Fransa'yı "ithalatçı" hale getirebilir.

Fransız hükümeti, elektrik kesintilerinin önlenmesi için enerji tasarrufu çağrısında bulundu.

Olası bir elektrik kesintisi durumunda, tüketimin azaltılması için 3 gün önceden "Ecowatt" kırmızı alarmı başlatılacak.

Fransa, elektriğinin yaklaşık yüzde 70'ini ülkedeki 56 nükleer reaktörden elde ediyordu. EDF, pazartesi günü, bu reaktörlerin yalnızca 31'inin faal olduğunu duyurmuştu.

Şirket, aralık ve ocakta 40'tan fazla üniteyi faaliyete geçirmeyi hedefliyor.