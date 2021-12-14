Endonezya 7,3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) göre, Endonezya'nın doğusu 11.20'de 18,5 kilometre derinliğinde 7,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Dünya 14.12.2021, 09:10
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) göre, Endonezya'nın doğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Ülkenin Flores Island bölgesi açıklarında yerel saatle 11.20'de 18,5 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, depremin bölgede kuvvetli şekilde hissedildiğini bildirdi.
Muhari, ''Henüz hasar bilgisi yok ancak reaksiyon ekipleri bilgi toplamak için çabalıyor.'' ifadesini kullandı.
Endonezya'nın West Sulawesi bölgesinde ocak ayında 6,2 büyüklüğündeki depremde 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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