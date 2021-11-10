Endişelendiren araştırma sonucu: Dünya 2,4 derece ısınacak

Küresel ısınma, limitlerin çok üstüne hızla ilerliyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) hükümetlerin karbon kesme taahhütlerine rağmen, Dünya'nın, Paris İklim Anlaşması'ndaki sınırların çok üzerinde ısınacağı tahmin ediliyor.

Glasgow'da yayımlanan bir araştırmaya göre, sıcaklık artışları, ülkelerin belirlediği kısa vadeli hedeflere göre, bu yüzyılın sonuna kadar 2,4 dereceyi bulacak.

Bu durum, 2 derece üst sınırının ve COP26 görüşmelerinde hedeflenen 1,5 derece sınırının çok üstüne çıkılması demek.

Beklenen sıcaklık artışı yıkımı getirebilir

Bu seviyede bir artış deniz seviyesindeki yükselmeler, kuraklık, seller, sıcak hava dalgaları ve daha şiddetli fırtınalara yol açarak Dünya genelinde felaketlere neden olabilir.

Paris İklim Anlaşması'na göre, ülkeler, küresel sıcaklık artışlarını 2 derecenin "çok altında" olacak şekilde kısıtlamayı taahhüt etmişti.

İyimser tahminler, 2070 yılına kadar net sıfır emisyonu hedefleyen uzun vadeli plana dayandırılmıştı.