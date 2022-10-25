banner38

Endişe veren rapor: İslam Karşıtlığı ulus ötesi bir endüstri haline geldi

Kanada'da yapılan bir araştırmada, İslam düşmanlığını besleyen ağlar ortaya çıkarıldı. Prof. Dr. Jasmin Zine, ekibiyle birlikte 127 sayfalık bir rapor hazırladı. Zine raporunda İslam karşıtlığının uluslararası bir endüstri haline geldiğini savundu, merkezinin ise ABD olduğuna işaret etti.

Dünya 25.10.2022, 07:19 25.10.2022, 08:37
Endişe veren rapor: İslam Karşıtlığı ulus ötesi bir endüstri haline geldi

Kanada'nın Waterloo kentindeki Wilfrid Laurier Üniversitesi Öğretim Üyesi Sosyolog Prof. Dr. Jasmin Zine, ekibiyle dört yıl önce başladıkları araştırmayı tamamlayarak 127 sayfalık rapor hazırladı.

"Kanada İslam karşıtlığı Endüstrisi: Büyük Beyaz Kuzey'deki İslam karşıtlığı Ekosisteminin Haritası" isimli raporunu anlatan Zine, "İslam karşıtlığı endüstrisi"nin uluslar ötesi bir sektör halini aldığını söyledi.

İslam karşıtlığı endüstrisinin sadece ABD’de 1,5 milyar dolarlık bir pazarı olduğunu kaydeden Zine, bu piyasayı ABD merkezli 39 kuruluşun koordine ettiğini ifade etti.

Aynı saptamaları, gerekli belgelere erişim izni verilmediğinden Kanada için yapmanın imkansız olduğuna işaret eden Zine, şu görüşleri dile getirdi:

"İslam karşıtlığı ağları ulus ötesidirler. Bunlar sadece Kanada veya Amerika Birleşik Devletleri'nde değiller. Bu endüstri için birçok fon ABD'den geliyor ve oradaki çalışmaların bazıları toplamda 1,5 milyar dolarlık bir pazar olduğunu gösteriyor. İslam karşıtı propagandayı teşvik eden bu desteğin bir kısmı Kanada'ya süzüldü. ABD’deki aynı tür izlemeyi, ihtiyacımız olan belge türlerine erişimimiz olmadığı için Kanada’da yapamadık ancak bu desteğin bir kısmının, İslam karşıtlığı ideologlarını ve kuruluşlarını desteklemek için burada yolunu bulduğunu biliyoruz. Bunun ötesinde Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki, ayrıca Avrupa'daki ve başka yerlerdeki İslam karşıtlığı aktörleri arasında ulus ötesi bağlantılar var. Bu bağlar aynı zamanda bu ağların gücünü güçlendiriyor ve onların dezenformasyonlarını ve yanlış bilgilerini çok daha geniş bir alana yaymalarına izin veriyor."

İslam karşıtlığı endüstrisinin ana aktörleri

İslam karşıtlığı endüstrisinin ana aktörlerini de sıralayan Zine, bu aktörler arasında da güçlü bağlantılar olduğuna dikkati çekti.

Zine, İslam karşıtlığı endüstrisinin ana aktörlerini de raporunda şöyle açıkladı:

"Medya kuruluşları: İslam karşıtlığı etkileyicileri, aşırı sağ medya forumlarına katkıda bulunur ve propagandalarını ve bağnazlıklarını profesyonelleştirmek ve para kazanmak için sosyal medya platformlarını kullanır.

Piyadeler: Aşırı sağ, beyaz milliyetçisi ve Neo-Nazi gruplar ile onların arkasındaki Müslüman karşıtı nefreti çevrimiçi ve kamusal protestolar ve gösteriler yoluyla teşvik etmede aktif olan kışkırtıcılar.

Yumuşak güç grupları: İslam karşıtı alt kültürleri yönlendiren belirli siyasi, ideolojik ve dini hedeflere ulaşmak için Müslüman karşıtı kampanyaları teşvik eden gruplar. Bunlar kendilerine karşı çıkanları susturmak için zorbalık, taciz ve yıldırma gibi zorlayıcı taktikler de kullanır.

Yerli muhbirler: Yetkin rolü oynayan Müslüman muhalifler ve eski Müslümanlar İslam karşıtı anlatılar ve komplo teorileri yaratarak İslam karşıtı kampanyalar için 'siyasi örtü' sağlarlar.

Düşünce kuruluşları ve güvenlik uzmanları: Müslümanları potansiyel radikaller ve ulusal güvenlik tehditleri olarak damgalayan İslam karşıtı komplo teorilerini teşvik etmek için 'uzmanlık kültü' oluşturan grup.

Siyasi figürler: İslam karşıtı ırkçılığın kök salması ve yayılması için zemin hazırlayan daha geniş ekosistemin bir parçası olarak Müslüman karşıtı duyguları destekleyen İslam karşıtı anlatılara ve politikalara izin veren politikacılar."

İslam karşıtlığı endüstrisinin, farklı sektörlerle bağlarının büyümesinin, ana grupların etkileşimli rolünü daha belirgin hale getirdiğine vurgu yapan Jasmin Zine, Müslümanlar hakkında üretilen tüm komplo teorilerinin, birlikte çalışan İslam karşıtlığı gruplarının orkestral örgütlü doğasını temsil ettiğini söyledi.

Kanada'daki İslam karşıtı ekosistemin sonuçları ağır

Kanada'da bu ağların oluşturduğu geniş İslam karşıtı ekosistemin ölümcül sonuçları olduğunun altını çizen Zine, buna örnek olarak 2017'de Quebec City'de gerçekleşen ve 6 Müslümanın öldürüldüğü cami baskını ile 2021'de Londra'da akşam yürüyüşüne çıkan Müslüman bir ailenin 4 üyesinin kamyonla gerçekleştirilen saldırısı sonucu katledilmesini gösterdi.

Bu iki saldırının da beyaz milliyetçilerin ellerinde gerçekleştiğini hatırlatan Zine, Kanada’da İslam karşıtı faaliyetleri olan yaklaşık 300 aşırı sağcı ve beyaz milliyetçisi grup olduğunu ifade etti.

Zine, İbni Haldun Üniversitesi tarafından 2023 yılı Haziran ayında İstanbul’da düzenlenecek Uluslararası İslam karşıtlığı Konferansı’na katılacağını ve raporunu orada da takdim edeceğini sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
banner35
13
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Celta Vigo 11 11
14. Espanyol 11 10
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4
banner23