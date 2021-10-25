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En şanssız koronavirüs hastası: Tarihe geçti

Koronavirüs dünya genelinde milyonlarca cana mal olurken bir hastanın virüsü yenmesi tam 335 gün sürdü. Söz konusu vaka koronavirüsü mercek altına alan bilim insanlarına bulunması çok güç bir şans sundu.

Dünya 25.10.2021, 11:31
En şanssız koronavirüs hastası: Tarihe geçti

Kanseri yenen bir hastanın 335 gün boyunca koronavirüs ile mücadele ederek şimdiye kadar bildirilen en uzun COVID-19 vakası olduğu açıklandı.

Live Science'ta yer alan habere göre, yaklaşık bir yıl boyunca koronavirüsü yenmeye çalışan adı açıklanmayan 47 yaşındaki kadının virüsü 2020 baharında kaptığı ve o günden beri tedavi gördü.

Talihsiz kadın ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin hastanesine kaldırıldı, taburcu edildiği dönemde dahi evde oksijen desteği almak zorunda kaldı.

1 YIL BOYUNCA AYNI VİRÜSÜ TAŞIDI

COVID-19 enfeksiyonunun ilk döneminde toplanan örnekleri inceleyen uzmanlar virüs suşunun değişmediğini belirledi. Başka bir deyişle hasta neredeyse bir yıl boyunca aynı virüsü barındırmaya devam etti.

Hastanın daha önce gördüğü lenfoma tedavisi nedeniyle bağışıklık sistemi zayıfladığı ve koronavirüsün hastanın vücudunda bu kadar uzun süre kalabilmesinin nedeninin bu olduğu düşünülüyor.

#koronavirüs
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