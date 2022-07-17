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"Emperyalizm Avrupa'ya geri döndü"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, emperyalizmin Avrupa'ya geri döndüğünü söyledi.

Dünya 17.07.2022, 22:26
"Emperyalizm Avrupa'ya geri döndü"

Scholz, Frankfurter Allgemeine gazetesi için kaleme aldığı makalede, siyasetin gerçeğin görülmesiyle başladığının altını çizerek "Gerçek olan, emperyalizmin Avrupa'ya geri döndüğüdür." ifadesini kullandı.

Birçok ülkenin yakın ekonomik ilişkilerin ve karşılıklı bağımlılıkların aynı zamanda istikrar ve güvenliği sağlayacağını umduğunu ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşla bu umudu gözle görülür şekilde yok ettiğini belirten Scholz, Rus füzelerinin sadece Ukrayna'yı değil, aynı zamanda Avrupa ve uluslararası barış düzenini de moloz haline getirdiğini vurguladı.

Putin'in gaz sevkiyatını durdurarak enerjiyi bir silah olarak kullandığını kaydeden Scholz, Sovyetler Birliği'nin bile Soğuk Savaş sırasında bunu yapmadığını ifade etti.

Alman ordusunun ve sivil savunma yapılarının durumu ile Rus enerjisine olan aşırı bağımlılığa işaret eden Scholz, tüm bunların Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra yanlış bir güvenlik duygusu içinde olunduğunu gösterdiğini belirtti.

"Ne kadar çok enerji tasarrufu yaparsak o kadar iyi*

Scholz, Almanya'yı daha güvenli ve dirençli, Avrupa Birliği'ni de daha egemen ve uluslararası düzeni daha sürdürülebilir hale getirmeleri gerektiğini vurguladı.

Küresel ekonominin onlarca yıldır görülmeyen bir zorlukla karşı karşıya olduğunu kaydeden Scholz, şöyle devam etti:

"Kırık tedarik zincirleri, kıt ham maddeler, savaşın neden olduğu enerji piyasalarındaki belirsizlik, tüm bunlar dünya çapında fiyatları artırıyor. Dünyada hiçbir ülke böyle bir gelişmenin karşısında tek başına duramaz. İşverenler, sendikalar, bilim ve siyasi karar alıcılar arasındaki uyumlu eylemin bir parçası olarak bu ülkede kararlaştırdığımız gibi, birbirimize bağlı kalmalı ve el ele vermeliyiz. O zaman krizden girdiğimizden daha güçlü ve bağımsız çıkacağımıza inanıyorum. Hedefimiz bu."

Scholz, Alman halkına da seslenerek "Önümüzdeki aylarda hepimiz; sanayi, haneler, kasabalar ve topluluklar ne kadar çok enerji tasarrufu yaparsak o kadar iyi." çağrısında bulundu.

Putin'in saldırganlığına karşı koyulması gerektiğini vurgulayan Scholz, "2008'de Gürcistan'ın işgali, ardından 2014'te Kırım'ın ilhakı, Doğu Ukrayna'ya yapılan saldırı ve nihayet bu yılın şubat ayında tüm ülkeye yapılan saldırıda bunu gördük. Putin'in bundan kurtulmasına izin vermek, şiddetin yasaları neredeyse hiçbir sonuç olmadan çiğneyebileceği anlamına gelir. O zaman nihayetinde kendi özgürlüğümüz ve güvenliğimiz de tehlikede olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Üye devletler arasındaki ayrılıklar bizi zayıflatıyor"

Son yıllarda, AB'nin jeopolitik bir aktör haline gelmesi için sık sık ve haklı olarak çağrılar yapıldığını dile getiren Scholz, AB'nin kararlılıkla Putin'in neo-emperyalizminin başarılı olamayacağını belirttiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Hedefimiz, Avrupa'da çok uzun süredir çözümler için mücadele ettiğimiz tüm alanlarda saflarımızı sıklaştırmak olmalıdır; örneğin göç politikasında, örneğin bir Avrupa savunmasının inşasında, teknolojik egemenlik ve demokratik dayanıklılıkta. Jeopolitik bir AB için kararımızın sonuçlarının çok farkındayız. Avrupa Birliği, emperyalizm ve otokrasinin yaşayan antitezidir. Üye devletler arasındaki ayrılıklar bizi zayıflatıyor. Birliğimizi mutlaka korumamız ve derinleştirmemiz gerekiyor. Rakip büyük güçlerin olduğu bir dünyada sesimizi duyurmaya devam etmek istiyorsak, örneğin dış politikada artık ulusal vetoları göze alamayız."

Putin'in Ukrayna ve Doğu Avrupa'daki diğer ülkelerle ilişkilerinin yeni sömürgeci özelliklere sahip olduğunu kaydeden Scholz, Putin'in açıkça Sovyetler Birliği veya Çarlık İmparatorluğu modeline dayalı yeni bir imparatorluk hayalini kurduğunu savundu.

#Olaf Scholz #emperyaliz
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