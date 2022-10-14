Elon Musk, Ukrayna desteğini Pentagon'a fatura etti

Elon Musk'ın SpaceX'i tarafından üretilen Starlink internet uyduları, geçen bahar Ukrayna'ya varmasından bu yana, internet ağları yok edildiğinde bile ordunun iletişime devam edebilmesini sağladı.

Şimdiye kadar yaklaşık 20 bin Starlink uydu birimi Ukrayna'ya bağışlandı.

Elon Musk, "Operasyon SpaceX'e 80 milyon dolara mal oldu ve yıl sonuna kadar 100 milyon doları aşacak" dedi.

SpaceX, Pentagon'u, ayda on milyonlarca dolar ödemedikçe Ukrayna'daki hizmete fon sağlamayı durdurabileceği konusunda uyardı.

CNN tarafından elde edilen belgeler, geçen ay Musk'ın SpaceX'inin Pentagon'a Starlink hizmetini olduğu gibi finanse etmeye devam edemeyeceğini söyleyen bir mektup gönderdiğini gösteriyor.

Mektupta ayrıca Pentagon'un Starlink'in askeri kullanımı için finansmanı devralması talep edildi.

SpaceX'in hükümet satış direktörü Pentagon'a mektubunda “Ukrayna'ya daha fazla terminal bağışlayacak veya mevcut terminalleri belirsiz bir süre için finanse edecek durumda değiliz” dedi.