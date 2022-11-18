Elon Musk, Twitter ofislerini kapattı
Twitter, çok sayıda çalışanın istifa edeceği haberlerinin ardından gelecek haftaya kadar tüm ofislerini kapatma kararı aldı.
Dünya 18.11.2022, 09:19
Twitter, çok sayıda çalışanın istifa edeceği haberlerinin ardından gelecek haftaya kadar ofislerini kapattı.
BBC Türkçe'nin aktardığına göre; duyuru, sosyal medya platformunun yeni sahibi Elon Musk'ın şirket çalışanlarına 'uzun saatler çok yoğun' çalışma veya ayrılma çağrısı yapmasının ardından çok sayıda kişinin istifa ettiğine dair haberlerin arkasından geldi.
Çalışanlara gönderilen mesaj şöyle devam etti: "Lütfen şirketin gizli bilgilerini sosyal medyada, basınla veya başka bir yerde tartışmaktan kaçınarak şirket politikasına uymaya devam edin."
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