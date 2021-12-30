Elon Musk kendini böyle savundu: Milyarlarcası için yer var
Uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk, uydu çalışmalarına yönelik eleştirilere yanıt vererek uzayda milyarlarca uydu için yeterli yer olduğunu söyledi.
Starlink uyduları nedeniyle Çin'in uzay istasyonunu tehlikeye atmakla suçlanan Elon Musk, eleştirilere yanıt verdi.
Financial Times'a röportaj veren Musk, SpaceX Starlink uydularının Dünya'nın yörüngesinde çok fazla yer kapladığı yönündeki iddiaları reddetti.
"Uzay son derece muazzam ve uydular çok küçük. Bu, başkalarını herhangi bir şekilde etkili bir şekilde engellediğimiz bir durum değil. Kimsenin bir şey yapmasını engellemedik, engellemeyi de beklemiyoruz.”
SpaceX şimdiye kadar yörüngeye yaklaşık 2 bin Starlink uydusu gönderdi ve şirket, tüm dünyaya uydu internet erişimi sağlamak amacıyla toplamda 40 binden fazla uydu fırlatmayı planlıyor.
Çin SpaceX'i BM'ye şikayet etti
Çin, Starlink projesi için yörüngeye gönderilen uyduların uzay istasyonu için tehlike oluşturduğunu söyleyerek Elon Musk'ı Birleşmiş Milletler Uzay Ajansı'na şikayet etmişti.
Pekin, ülkenin uzay istasyonunun Starlink uydularıyla iki "yakın karşılaşma" yaşadığını ve kazayı önleme manevrası yapmak zorunda kaldıklarını açıklamıştı.
Çin'in bu ay Birleşmiş Milletler Dış Uzay İşleri Ofisi'ne sunduğu bir belgeye göre, olaylar 1 Temmuz ve 21 Ekim tarihlerinde meydana geldi.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandırmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. İstanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Gençlerbirliği
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Ankara Keçiörengücü
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|50
|2. Chelsea
|20
|42
|3. Liverpool
|19
|41
|4. Arsenal
|19
|35
|5. West Ham
|19
|31
|6. Tottenham
|17
|30
|7. M. United
|17
|28
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|18
|25
|10. Brighton
|18
|24
|11. Crystal Palace
|19
|23
|12. Aston Villa
|18
|22
|13. Southampton
|19
|21
|14. Brentford
|18
|20
|15. Everton
|17
|19
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|17
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8