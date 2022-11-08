Elon Musk'ın mesajı Twitter'ın bağımsızlığını sorgulattı

Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk, sosyal medya uygulamasından bugün yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçilere oy vermeye çağırdı. Ancak bu mesaj Twitter'ın tarafsız kalma yeteneği hakkında soruları gündeme getiriyor.

"Bağımsız fikirli seçmenlere:

Paylaşılan güç, her iki tarafın da en kötü aşırılıklarını engeller, bu nedenle, Başkanlığın Demokratik olduğu göz önüne alındığında, Cumhuriyetçi bir Kongre için oy vermeyi öneriyorum."

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı bu paylaşımla, seçmenleri Cumhuriyetçilere oy vermeye çağırdı.

Böylece, ülkenin teknoloji şirketi yöneticilerinin büyük ölçüde uzak durmaya çalıştığı siyasi tartışmaya adım attı.

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Musk, geçmişte ve platform dışında da siyasi görüşlerini dile getirdi.

Ancak, Twitter'ın dünyanın en zengin adamının yönetimi altında tarafsız kalma yeteneği hakkında soruları gündeme getirdi.

Syracuse Üniversitesi'nde Sosyal medya ve Siyaset eğitimi veren Profesör Jennifer herhangi başka bir şirketin CEO'sunun bir siyasi partiyi desteklemesi ile dünyanın en yüksek profilli bilgi ekosistemlerinden biri olan Twitter'ın CEO'sunun bunu yapması arasında önemli farklar olduğunu söyledi.

“Bu sosyal medya platformları sadece şirketler değil. Bu sadece bir iş değil. Aynı zamanda dijital kamusal alanımızdır. Burası bizim kasaba meydanımız. Bu kamusal alan giderek daha fazla özelleştiriliyor ve şirketlere aitmiş gibi geliyor. bu şirketlerin başkanları taraflaşmaya girdiğinde potansiyel olarak demokrasimizi zararlı şekillerde çarpıtıyor gibi geliyor.”

Nisan ayında Twitter'ı satın almayı kabul etmesinden sadece iki gün sonra bir tweet'te Musk, "Twitter'ın halkın güvenini hak etmesi için politik olarak tarafsız olması gerekir, bu da etkin bir şekilde aşırı sağı ve aşırı solu eşit derecede üzmek anlamına gelir" dedi.