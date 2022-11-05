Elon Musk'ın ilk icraatı: Çalışanların yarısını Twitter'dan kovdu

Şarku’l Avsat’ın Reuters haber ajansından aktardığı habere göre, Roth yapmış olduğu Twitter paylaşımında, güvenlik ve dürüstlük departmanı çalışanlarının yaklaşık yüzde 15’inin işten çıkarıldığını ve ‘işten çıkarmaların en az denetim bölümünde yaşandığını’ bildirdi.



Musk’ın geçen hafta satın aldığı ve Ekim ayı sonunda 7 bin 500 çalışanı olan California merkezli şirket, dünya çapında bir dizi işten çıkarma eylemleri başlattı ve dünya genelindeki ofislerinin geçici olarak kapatıldığını duyurdu.



Twitter çalışanları, şirketteki son durumlarını merak ederken, kendilerinden evde kalmaları istendi.



Çalışanlar, Musk’ın Twitter’ı 44 milyar dolarlık satın alma işlemini tamamlamasından, yönetim kurulunu dağıtmasından, CEO ve birkaç üst düzey yöneticisini işten çıkarmasından bu yana bu haberi bekliyordu.



Musk Cuma günü, reklam verenlerin fonlarını geri çekmesiyle birlikte Twitter gelirlerinde büyük düşüşe tanık olduğunu bildirdi.

Şarku’l Avsat