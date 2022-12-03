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Elon Musk ifşa etti: Twitter Biden’ın oğlunu sansürlemiş

Elon Musk, Twitter eski yönetimi ile Demokratlar arasındaki sansür yazışmalarını gazeteci Matt Taibbi adlı Twitter kullanıcısı üzerinden düm dünyaya ifşa etti.

Dünya 03.12.2022, 11:11 03.12.2022, 11:25
Elon Musk ifşa etti: Twitter Biden’ın oğlunu sansürlemiş

Elon Musk, Twitter eski yönetimi ile Demokratlar arasındaki sansür yazışmalarını gazeteci Matt Taibbi adlı Twitter kullanıcısı üzerinden düm dünyaya ifşa etti.

Taibbi’nin "Twitter Dosyaları" başlığı ile paylaştığı ve Twitter çalışanları arasında yapılan mesajlaşmaları da içeren yazışmalar Musk tarafından paylaşıldı.

Musk’tan aldığı dosyalardan yola çıkarak bir dizi tweet atan Taibbi, Twitter’ın son derece serbest bir iletişim amacıyla kurulduğunu ancak zamanla güvenlik gerekçesi ile platforma çeşitli kontrol mekanizmalarının eklenmek durumunda kalındığını kaydetti.

Finansal dolandırıcılık gibi girişimlere karşı geliştirilen uygulamaların zamanla manipülatif bir boyut kazandığını belirten Taibbi, dışardan platformdaki içeriklere müdahale talebi geldiğini ve yöneticilerin de bu talepleri karşıladığını belirtti.

Taibbi, bir e-mailin ekran görüntüsünü paylaşarak 2020'ye gelindiğinde, siyasilerden ünlülere ve şirketlere kadar birçok aktörün Twitter’dan paylaşımları silme taleplerinin rutin hale geldiğini yazdı.

2020 başkanlık yarışı sırasında Biden’ın ekibinin birçok paylaşım linkini kaldırılmak üzere şirkete ilettiğine değinen Taibbi, yaptığı bir ekran görüntüsü paylaşımında şirket çalışanlarından birinin, "Biden ekibinden incelenecek daha çok şey var.” şeklinde bir e-mail attığı ve "Ele alındı." şeklinde yanıt aldığı görüldü.

Dosyaları incelediğini ve hem Demokrat hem de Cumhuriyetçilerin taleplerde bulunduğunu belirten Taibbi, olumlu karşılananların daha çok demokrat olduğuna işaret etti.

14 Ekim 2020'de New York Post gazetesinin, Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarının içeriğinden elde edilen ifşa dosyalarını yayınladığını hatırlatan Taibbi, Twitter yöneticileri arasındaki yazışmalara dayanarak, şirketin bu habere ilişkin linkleri siteden kaldırdığını ve buna yönelik paylaşımlara ‘’güvenli değil’’ uyarılarını eklediğini kaydetti.

Taibbi, "Hatta o güne kadar çocuk pornografisi gibi paylaşımlar için kullanılan doğrudan mesaj yoluyla iletilmesini engelleyen eklentiyi bile bu habere uyguladılar." ifadelerini kullandı.

Hatta dönemin Beyaz Saray sözcüsü Kaleigh McEnany, söz konusu haber hakkında tweet attığı için hesabının kilitlendiğini belirten Taibbi bunun eski Başkan Donald Trump’ın kampanya ekibi ile şirket arasında ve şirketin güvelik ekipleri ile iletişim politikası ekipleri arasında gerilime yol açtığına dair belgeler paylaştı.

Taibbi, Twitter yönetiminin, Hunter Biden haberinin şirketin "izinsiz erişimle elde edilmiş materyal" politikası gereği kaldırıldığını iddia ettiğini ancak yazışmalarda bunun da sonradan bahane olarak üretildiğine dair yazışmalar olduğunu ileri sürdü.

#Elon Musk #biden
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