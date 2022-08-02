El Kaide lideri Eymen El Zevahiri öldürüldü
Reuters'ın haberine göre, ABD Afganistan'da yaptığı operasyonda El Kaide lideri Eymen El Zevahiri'yi öldürdü.
Dünya 02.08.2022, 01:57
Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkiliye dayandırılarak yapılan açıklamada, "Hafta sonu ABD, Afganistan'daki önemli bir El-Kaide hedefine karşı terörle mücadele operasyonu düzenledi. Operasyon başarılı oldu ve sivil can kaybı olmadı" ifadeleri kullanıldı.
ABD medyası, operasyondan bilgisi olan kaynaklara dayanarak, operasyonda El-Kaide lideri Eymen Zevahiri’nin insansız hava aracı saldırısı ile öldürüldüğü iddialarını paylaştı.
ABD Başkanı Joe Biden’ın, yerel saat ile 19.30’da Beyaz Saray’ın balkonundan konuyla ilgili açıklama yapacağı aktarıldı.
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