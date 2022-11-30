Eğriboz Adası'nda 5 şiddetinde deprem

Atina Jeodinamik Enstitüsü, sarsıntının yerin 8,9 kilometre derinliğinde olduğunu belirtti.

Eğriboz Adası'nda bu sabah da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı nedeniyle bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluşmuştu.

Artçı sarsıntıların yaşandığı adada bazı ilçelerde tedbir amacıyla okullar kapatılmıştı.