Efsane geri döndü

Rusya, 20 yıllık bir aranın ardından Moskovalı otomobil markası Moskviç'i yeniden üretmeye başladı. Sovyetler Birliği döneminde kurulan otomobil şirketi, Sovyetlerin dağılmasıyla özelleştirilmiş ve 2002 yılında iflas etmişti.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, çarşamba günü başkent Moskova yakınlarındaki eski bir Renault fabrikasında yeniden Moskvich marka otomobil üretimine başlandığını açıkladı.

Renault'nun mayıs ayında Rus otomotiv şirketi Avtonaz'daki hisselerini 1 ruble karşılığında ve 6 yıllık geri alma seçeneğiyle Rus devletine sattığı bildirilmişti. Renault'nun şimdi Moskova Moskviç Otomobil Fabrikası adını alan fabrikasını da yine bir rubleye sattığı açıklandı.

Bu yıl için sadece 600 araç üretilmesinin planlandığı bildirildi.

Fabrikanın teknoloji ortaklarından taşıt üreticisi Kamaz yaptığı açıklamada, ilk Moskviç otomobillerinin bu yılın aralık ayında üretim hattından çıkacağını ifade etti.

Şirketin nihai hedefi, bazıları elektrikli olacak şekilde yılda 100 bin Moskviç marka araç üretmek.

Reuters'a konuşan kaynaklar, markanın üretimi için Çinli otomobil üreticisi JAC'ın tasarımı, mühendisliği ve üretim platformunun kullanılacağını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı nedeniyle Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar Rus otomotiv endüstrisini zor durumda bıraktı. Yaptırımlar nedeniyle yabancı menşeli yedek parçalara erişim engellenirken yabancı otomobil üreticileri ülkeyi terk etti. Kamaz ve hükümet yeni tedarik zinciri oluşturulduğunu bildirdi ancak detayları henüz açıklanmadı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Moskviç'in tam ölçekli üretime başlamasıyla 40 bin kişiye istihdam sağlanacağını ifade etti. Yine Bakanlığa göre, benzinli motora ve otomatik ya da manuel şanzımana sahip Moskviç 3'ün satışları aralık ayında başlayacak.