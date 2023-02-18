Edi Rama: "Türk hükümeti yapılması gerekeni yapacaktır"
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kahramanmaraş merkezli depremlerin çok korkunç bir trajedi olduğunu söyledi.
Dünya 18.02.2023, 00:47
Almanya'da 59. Münih Güvenlik Konferansı’na katılan Rama, AA muhabirine açıklamada, "Bu trajedi hayatta kelimelerin asla ifade edemediği şeylerden biridir. Biz Türk milletinin yanındayız ve depremzedeler için dua ediyoruz.” dedi.
Türkiye’nin sıkıntıların üstesinden geleceğine işaret eden Rama, "Depremzedelerin aileleri bunun üstesinden gelecek. Çünkü deprem bölgesinin yeniden yapılanması söz konusu olduğunda hiç şüphesiz Türkiye Cumhurbaşkanı ve hükümet yapılması gerekeni yapacaktır. Bunu Arnavutluk'ta gördük ve yaptıkları inanılmazdı. Elbette depremin ve etkilediği alanın büyüklüğü Arnavutluk’taki depremle karşılaştırılamaz ama bence tüm uzmanlık ve irade Türkiye’de var.” değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA
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