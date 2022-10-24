Düşman kardeşler arasında deniz sınırı gerilimi
Kuzey Kore ile Güney Kore arasında kara sularını ihlal gerginliği yaşanıyor. Karşılıklı suçlamalar sonrası iki ülkenin donanma gemileri uyarı atışları yaptı.
Dünya 24.10.2022, 07:38
Güney Kore genelkurmay başkanlığı, Kuzey Kore'ye ait bir ticaret gemisinin iki ülke arasındaki fiili deniz sınırını ihlal ettiğini duyurdu.
Donanmanın gemiye telsizle bölgeden ayrılması çağrısı yaptığı ardından uyarı ateşi açtığı belirtildi.
Kuzey Kore de Güney Kore'ye ait bir donanma gemisinin kara sularını ihlal ettiğini,, bunun üzerine uyarı ateş açıldığını duyurdu.
İki ülke arasında çatışma yaşanmadı.
Son haftalarda Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri nedeniyle iki ülke arasındaki gerilim tırmanmıştı.
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