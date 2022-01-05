Dünyaya doğru hızla geliyor! Tam bir kilometre uzunluğunda
Bir kilometre uzunluğunda, "potansiyel tehlikeli asteroid" sınıfındaki gök cisminin gelecek hafta Dünya'nın yakınından geçmesi bekleniyor.
Dünya 05.01.2022, 08:49
ABD'deki Empire State Binası'nın yaklaşık 2,5 katı uzunluğundaki, "(7482) 1994 PC1" adıyla bilinen asteroid, tahminen Dünya'ya 1,93 milyon kilometre mesafeden geçiş yapacak.
Ay'dan 5,15 kat uzak bu mesafeden gerçekleşmesi beklenen geçişin güvenlik tehlikesi oluşturmayacağı belirtiliyor.
Geçiş mesafesine yönelik hesaplamalar 133 kilometreye kadar bir sapmayla hesaplanabiliyor.
"(7482) 1994 PC1", ilk kez 1994 yılında gök bilimci Robert McNaught tarafından Avustralya'daki gözlemevinde keşfedilmişti.
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