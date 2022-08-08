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Dünyanın yakından takip ettiği tahıl sevkiyatında yeni gemiler yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan iki geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi. Seyrine devam eden diğer 4 gemi ise bu akşam İstanbul'da demirleyecek, yarın denetlenecek.

Dünya 08.08.2022, 11:43
Dünyanın yakından takip ettiği tahıl sevkiyatında yeni gemiler yola çıktı
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#Ukrayna
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