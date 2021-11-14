Dünyanın ilk solunabilir aşısı tanıtıldı

Koronavirüse karşı dünya çapında mücadeleler sürerken, yaşanan yeni gelişmeler peş peşe beraberinde geliyor.

DÜNYANIN İLK SOLUNABİLİR AŞISI FUARDA TANITILDI

Birçok ülkenin aşılar üzerinde yürüttüğü çalışmalar devam ederken, Çin’de yeni bir gelişme yaşandı.

Koronavirüse karşı, dünyanın ilk solunabilir aşısı bir fuarda tanıtıldı.

Haikou şehrindeki sağlık fuarında tanıtılan aşının Faz 2 klinik denemeleri, acil kullanımın onaylanmasıyla, ilk sonuçlara ulaştı.

ÇİN’İN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ONAYLI İKİ AŞISI DAHA VAR

Aşı, bir tür serum etkisi yapan bir soluma aygıtı aracılığıyla uygulanıyor. Eylül 2020’de başlayan bu klinik araştırma, Askeri Bilimler Akademisi bünyesindeki Askeri Tıp Enstitüsü ve Wuhan Üniversitesi Hastanesi’nden araştırmacılar tarafından ortaklaşa yürütüldü.

PERSONELE İHTİYAÇ DUYULMADAN KULLANILIYOR

Solunum yollu aşıların eğitimli personele ihtiyaç duymadan tek kullanımlık cihazlarla uygulanabilmesi ise enjekte edilen aşılara göre avantaj imkanı doğurabilir.

Ayrıca, Çin’in Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan iki aşısı daha bulunuyor.