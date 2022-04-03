banner38

Dünyanın görünmeyen öldürücü kirliliği: Mayınlar

Uluslararası anlaşmalarla yasaklanan kara mayınları ve patlayıcı savaş kalıntıları, sivillerin yaşamını tehdit etmeyi sürdürüyor. 2020'de mayınlar nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 2 bin 500 kişi öldü, 4 bin 561 kişi yaralandı.

Dünya 03.04.2022, 13:43 03.04.2022, 13:49
Dünyanın görünmeyen öldürücü kirliliği: Mayınlar

4 Nisan Dünya Mayın Farkındalık Günü. Ukrayna savaşının başlamasının ardından Karadeniz'de görülen ve gündeme gelen deniz mayınları da modern deniz savaşlarında tercih edilen bir silah olmaya devam ediyor.

İnsanlara karşı kullanılan kara mayınları ve el yapımı mayınlar; yol, patika, tarla, orman, çöl, ülke sınırları, ev, okul içi ve çevreleri ile insanların günlük yaşamlarını sürdürdüğü yerlerde bulunabiliyor.

"Antipersonel mayın" olarak da tanımlanan mayınların dışında tanksavar mayınlar, patlamamış misket bombaları ve diğer patlayıcı savaş kalıntıları, sivil-asker ayrımı yapmaksızın ölüm ve yaralanmaya neden olabiliyor.

2020, kara mayınları ve patlayıcı savaş kalıntıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının üst üste son derece fazla kaydedildiği 6'ıncı yıl oldu ve kurbanların çoğu sivildi.

Mayın Yasağı Sözleşmesi

Mayınların yol açtığı en çok ölüm veya yaralanmalar ise Afganistan, Burkina Faso, Kolombiya, Irak, Mali, Nijerya, Ukrayna ve Yemen'de görüldü.

1 Mart 1999’da yürürlüğe giren Ottawa Anlaşması veya kısaca "Mayın Yasağı Sözleşmesi" adıyla da bilinen "Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme"; mayınların üretimini, kullanımını, depolanmasını ve devredilmesini yasaklıyor.

Mayın Yasağı Sözleşmesi'ne 164 ülke taraf olurken, bunlardan 132'si anlaşmayı imzalayıp onayladı.

Nobel Barış Ödülü sahiplerinden "Kara Mayınlarının Yasaklanması için Uluslararası Kampanya (ICBL)" girişiminin 2021 raporuna göre, mayınlardan etkilenen anlaşmaya taraf devletlerin çoğunda temizleme çalışmaları hedefin gerisinde kaldı.

COVID-19 salgını da mayın çalışmaları çabalarını aksattı, mağdurlara erişilebilirlik ve yardım sağlanmasında yeni zorluklar yarattı.

Sivil zayiatın yarısını çocuklar oluşturuyor

ICBL raporuna göre, 2020'de mayın ve patlayıcı savaş kalıntılarından kaynaklanan zayiatlar, 38'i anlaşmaya taraf olmak üzere, 54 ülke ve bölgede meydana geldi. Buna göre, 2020'de mayınlar nedeniyle ölüm ya da yaralanmada bir önceki yıla göre yüzde 20 artış görüldü.

En fazla kayıp, anlaşmaya taraf olmayan Suriye'de kaydedildi ve onu anlaşmaya taraf olan Afganistan izledi.

Rapora göre, 2020'de mayın ve patlayıcı savaş kalıntıları nedeniyle dünyada 7 bin 73 mayın nedeniyle ölüm ya da yaralanma kaydedilirken, en az 2 bin 492 kişi öldü ve 4 bin 561 kişi yaralandı.

Bir önceki yılda olduğu gibi, 2020'de de mayın ve patlayıcı savaş kalıntıları nedeniyle meydana gelen ölüm ya da yaralanmaların yüzde 80'ini siviller oluşturuyor.

Çocuklar, tüm sivil kayıpların en az yarısını (645 ölü 1218'i yaralı), erkekler ve erkek çocuklar tüm kayıpların yüzde 85'ini oluşturuyor.

Deniz mayınları

Ukrayna savaşının başlamasının ardından Karadeniz'de görülen ve gündeme gelen deniz mayınları, modern deniz savaşlarında tercih edilen bir silah olmaya devam ediyor.

İsviçre merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan Geneva Call'a göre, deniz mayınlarının kökenlerinin Çin kıyılarında faaliyet gösteren korsanları hedef almak için ilk prototip mayının oluşturulduğu 16. yüzyıla kadar uzandığı biliniyor.

Deniz mayınları, 1904-1905'teki Rus-Japon Savaşı'ndan bu yana ortak bir deniz savaşı aracı haline gelirken; siviller ve ticari nakliye gemileri de dünya genelinde deniz mayınlarının kullanımından muzdarip olmaya devam ediyor.

Batı Karadeniz'de mayın arama çalışmaları sürüyor

Gemileri yok etmek veya onlara zarar vermek için tasarlanan deniz mayınları, daha sıklıkla kullanılması durumunda düşmanın operasyonel olarak önemli deniz bölgelerine erişmesini engelliyor.

Deniz mayınları, tarihte Vietnam Savaşı'ndan İran-Irak savaşına, Amerikan iç savaşından Sri Lanka iç savaşına birçok savaş ve çatışmada kullanılırken; sivillerin yaşamı için risk oluşturmayı sürdürüyor.

ICBL'nin verilerine göre, Ekim 2021 itibarıyla en az 60 ülke ve bölgede antipersonel mayın bulunurken, bunlardan 33'ü anlaşmaya taraf devlet.

Öte yandan anlaşmaya taraf olan Cezayir, Kuveyt, Mozambik ve Nikaragua'da savaş kalıntıları kirliliğinin olduğundan şüpheleniliyor.

Raporlama sürecinde Afganistan, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Myanmar ve Kolombiya'nın da dahil olduğu en az 6 ülkede bulunan devlet dışı silahlı gruplar da kara mayınları kullandı.

Söz konusu raporda, 2020'nin ortasından Ekim 2021'e kadar yalnızca anlaşmaya taraf olmayan Myanmar'ın antipersonel mayın kullanıldığı doğrulandı.

2020'de en fazla mayın temizliği, Kamboçya ve Hırvatistan'da

Mayın Yasağı Sözleşmesi, ülkelere mayın konusunda çeşitli yasaklar getirmesinin yanında mevcut mayınlarını imha etmeleri ve mayınlı arazileri temizlemeleri ile mayın patlamasında hayatta kalan kişilere yardım etme yükümlülüğü de getiriyor.

2020'de 135 binden fazla antipersonel mayın imha edildi ve yaklaşık 146 kilometrekarelik arazi kara mayınlarından temizlendi. 2020'de mayınlı alanlardaki en büyük temizlik, Kamboçya ve Hırvatistan'da yapıldı.

Öte yandan 2020'de de Afganistan, Irak ve Yemen, devam eden çatışmalara veya güvensizliğe rağmen mayın temizlemeye devam etti.

En son Şili ve İngiltere olmak üzere 1999'dan beri 30'dan fazla ülke, topraklarındaki tüm mayınlı alanların temizlendiğini açıkladı.

Söz konusu rapora göre, 33 anlaşma üyesi dahil olmak üzere, en az 60 ülke ve bölgenin antipersonel mayınlarla kirlendiği biliniyor.

Anlaşmaya taraf devletlerce anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar toplam 55 milyondan fazla antipersonel mayın imha edildi.

Ukrayna (3,3 milyon) ve Yunanistan (343,413) halen imha edilmeyi bekleyen 3,6 milyon antipersonel mayına sahip.

Türkiye'de ise mayın arındırma faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığına bağlı "Milli Mayın Faaliyet Merkezi" öncülüğünde yürütülüyor.

12 ülke "mayın üretme hakkı"nı saklı tutuyor

Bugün, Türkiye'nin de 2003'te taraf olduğu sözleşmeyi imzalayan ülkelerin hiçbiri kara mayını üretmiyor.

Sözleşmeye katılmayan 12 ülke (Rusya, Çin, ABD, Küba, Hindistan, Pakistan, İran, Myanmar, Kuzey Kore, Güney Kore, Singapur, Vietnam) halen "mayın üretme hakkını" saklı tutuyor.

Mayın Yasağı Sözleşmesi, devletlere mayın tespiti, mayın temizleme veya mayın imha tekniklerinin geliştirilmesi ve eğitimi için bir miktar antipersonel mayın bulundurması izni de veriyor.

Anlaşmaya katılan 63 ülkenin, eğitim ve araştırma amacıyla antipersonel mayına sahip oldukları ve bunların 30'unun 1000'den fazla mayın bulundurduğu biliniyor.

Yorumlar (0)
banner35
13
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Fenerbahçe 31 56
3. Konyaspor 30 55
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Sivasspor 31 41
12. Galatasaray 31 41
13. Gaziantep FK 30 40
14. Kasımpaşa 30 38
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. İstanbulspor 28 48
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 28 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 30 51
7. Wolverhampton Wanderers 31 49
8. West Ham United 30 48
9. Leicester City 28 37
10. Aston Villa 30 36
11. Southampton 30 36
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 29 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 27 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Sevilla 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Barcelona 28 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Getafe 30 32
15. Elche 29 32
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22