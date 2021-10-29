Dünyanın en zenginlerinden olan Elon Musk üniversite kuruyor

Dünyanın en zengin iş insanlarından, son yıllarda özellikle uzay teknolojileri alanında yaptığı çalışmalarla bilinen, Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucu CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla bir üniversite kuracağını duyurdu.

Üniversitenin adını 'Texas Teknoloji ve Bilim Enstitüsü' olarak açıklayan Musk, 'küresel çapta çok beğenileceğini' söyledi.

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