Dünyanın en yaşlı erkek gorili 61 yaşında öldü
Dünyanın bilinen en yaşlı erkek gorili Ozzie, 61 yaşında hayatını kaybetti. Ozzie, ABD'deki Atlanta Hayvanat Bahçesi'nde bakılıyordu.
Dünya 26.01.2022, 17:10 26.01.2022, 17:08
Dünyanın bilinen en yaşlı erkek gorili Ozzie, ABD'deki Atlanta Hayvanat Bahçesi'nde öldü. CNN'deki habere göre, hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, 159 kilogram ağırlığındaki Ozzie'nin 61 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
Ölüm nedeninin bilinmediği belirtilen açıklamada, geçen hafta Ozzie'nin iştahında azalma görüldüğü, son 24 saatte de yüzünde şişme, halsizlik ve yiyip içememe gibi semptomlar gösterdiği ifade edildi.
Ozzie, Atlanta Hayvanat Bahçesi'nde gerçek bir efsane olarak kabul ediliyordu.
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