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"Dünyanın en yaşlı Diana maymunu" öldü

Dünyanın en yaşlı Diana maymunu "Washington", koruma altında yaşadığı Japonya'nın Sapporo kentinde hayatını kaybetti.

Dünya 24.10.2021, 09:08 24.10.2021, 09:18
"Dünyanın en yaşlı Diana maymunu" öldü

Kyodo ajansının haberine göre, "dünyanın en yaşlı Diana maymunu" olarak bilinen ve Japonya'da korunan 39 yaşındaki Washington öldü.

Ağustos 1982'de ABD'nin Oklahoma eyaletinde doğan erkek primat, 1984'te kuzeydeki Hokkaido eyaletinin Sapporo kentine getirilmişti.

O yıldan bu yana Sapporo Maruyama Hayvanat Bahçesinde yaşayan maymun, nesli tükenmekte olan türünün korunması için 13 yavrunun doğmasına katkı bulunmuştu.

Maymunun 22 Ekim'e kadar yemek yemeyi sürdürdüğü, 23 Ekim'de ise Maruyama Hayvanat Bahçesinde öldüğü bildirildi.

Bir süredir görüş kaybı yaşayan ve güçten düşen Washington'un ölümünün "doğal ölüm" olduğu kaydedildi.

Batı Afrika'ya özgü, 50-60 santimetre uzunluğunda ve 5 kilogram ağırlığındaki tür, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde "tehlike altında" olarak sınıflandırılıyor.

#Washington
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