Dünyanın en pahalı yengeci: Tam 425 bin liraya satıldı
Japonya'nın Işikawa eyaletinde mezada çıkarılan kar yengeci, 5 milyon yene (44 bin dolar) alıcı buldu.
Dünya 08.11.2021, 08:27
Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Japon Denizi kıyısındaki Kanazawa limanında sezonun ilk yengeç hasadı yapıldı.
Mezatta 14,5 santimetre kabuk enindeki 1,5 kilogramlık kar yengeci, 5 milyon yene satıldı.
Kazanan teklifi veren kişinin, eyalette kaplıca işleten bir firmanın restoran şefi olduğu açıklandı.
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