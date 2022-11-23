Dünyanın en eski yemeğinin izleri bulundu

550 milyondan fazla yıl önce yaşamış olan, dünyanın en eski hayvanlarının beslenme alışkanlıkları, uluslararası bir araştırma ekibi tarafından ortaya çıkarıldı.

538.8 milyon ile 635 milyon yıl önce var olan yaşam formu Ediacaran Biota'nın eski fosillerini analiz eden bilim insanları, bunların hayvanlar tarafından tüketilen yiyeceklerin en eski kanıtlarını temsil ettiğini söylüyorlar.

Kimberella olarak bilinen sümüklü böcek benzeri bir yaratığın fosilleri, okyanus tabanındaki algleri ve bakterileri yediğini düşündüren bileşikler içeriyordu.

Bu tam olarak doyurucu bir yemek olmasa da, hayvanın bir ağzı ve bağırsağı olduğunu ve yiyecekleri bazı modern omurgasızlarla aynı şekilde sindirdiğinin bir işareti olabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar, aynı zamanda hareket edebilen simetrik bir yaratık olan Kimberella'nın, zamanına göre gelişmiş bir hayvan olduğunu öne sürüyor.

Başka bir hayvan türü olan Dickinsonia'nın fosillerini inceleyen ekip, bu ikinci yaratığın daha az gelişmiş olduğunu, ağzı veya bağırsağı olmadığını buldu.