banner38

Dünyada vakalar artarken Çin 152 vaka bildirdi

Çin'de son 24 saatte yurt içi kaynaklı 152 COVID-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Dünya 29.12.2021, 08:14
Dünyada vakalar artarken Çin 152 vaka bildirdi

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların 151'ine ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehrinde rastlandı.

Diğer yerel kaynaklı vaka ise ülkenin doğusundaki Ciangsu eyaletinin merkezi Nancing şehrinde görüldü.

Ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 45 vaka tespit edilirken, can kaybı görülmedi.

Öte yandan, son 24 saatte COVID-19 testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen, 14'ü yurt dışı kaynaklı 15 vaka görüldüğü kaydedildi. Yurt içi kaynaklı vakaya Ciangsu eyaletinin Vuşi şehrinde rastlandı.

Çinli sağlık yetkilileri, hastalığa dönüşmeyen vakaları toplam vaka sayısına dahil etmiyor, "asemptomatik vakalar" olarak ayrı sınıflandırıyor.

13 milyonluk şehirde karantina sürüyor

Son 24 saatte 151 vakanın kaydedildiği Şian'da, 23 Aralık'ta uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağı ve karantina tedbirleri sürüyor.

Şehirde yurt içi kaynaklı vakaların ilk ortaya çıktığı 9 Aralık'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 961'e ulaştı. Numunelerde yapılan incelemelerde vakaların COVID-19'un Delta varyantını taşıdığı, yurt dışı kaynaklı bir vakadan yayıldığının belirlendiği bildirilmişti.

Dördüncü tur toplu testlerin uygulandığı şehirde, vatandaşlardan evlerinde kalmaları ve test merkezleri dışında toplu olarak bir araya gelmemeleri istendi.

Cou, Çin, Han ve Tang Handanlarına başkentlik yapmış, İpek Yolu'nun doğu ucunda yer alan tarihi kent, Çin'in en önemli turizm duraklarından biri olarak biliniyor.

COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 101 bin 683 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 415 hastanın tedavisi sürüyor.

#Çin
Yorumlar (0)
banner35
10
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8