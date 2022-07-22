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Dünyada nüfusunun yüzde 66,8'i aşılandı

Dünya nüfusunun yüzde 66,8'ine en az bir doz COVID-19 aşısı uygulandı.

Dünya 22.07.2022, 14:14
Dünyada nüfusunun yüzde 66,8'i aşılandı

İstatistiksel veriler sunan "Our World in Data"ya göre, dünya genelinde uygulanan aşı dozu 12 milyar 259 milyonu aştı.

Buna göre, dünya nüfusunun yüzde 66,8'ine en az bir doz COVID-19 aşısı uygulandı.

Düşük gelirli ülkelerde yaşayanların sadece yüzde 19,3'üne en az bir doz aşı uygulandı.

Dünya genelinde 567 milyon 898 bin 418 kişide tespit edilen COVID-19 nedeniyle 6 milyon 380 bin 676 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütünden aralık 2021'de yapılan açıklamada, 2022'nin ilk yarısında dünya nüfusunun yüzde 70'inin COVID-19'a karşı aşılanması hedefleniyordu.

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